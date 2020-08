Vincent Kompany in Extra Time: "Ik ben geen turnleraar. Ik vraag constant feedback"

17 augustus 2020 is een mijlpaal in de carrière van Vincent Kompany. De 34-jarige (ex-)verdediger nam afscheid van zijn voetbalschoenen en gaat officieel aan de slag als T1 bij Anderlecht. In Extra Time ging hij geen vraag uit de weg.

De traditionele vraagjes voor Kompany:

Of ik op mijn 17e al wist dat ik later zo gefascineerd zou zijn door alle facetten van het voetbal? Ja.

Of deze beslissing om te stoppen een opluchting is geweest? Ja.

Of ik tevreden ben over het spelniveau van Anderlecht tegen KVM en STVV? Neen.

Of ons seizoen mislukt is als we de top 4 niet halen? Ja.

Of Jérémy Doku het verst staat van alle jongeren? (twijfelt lang) Ja.

Of de huisraad gesneuveld is na City-Lyon in de Champions League? Ja.

Of ik Pep Guardiola nog vaak hoor? Ja.

Of ik bij City hulptrainer kon worden na het vertrek van Mikel Arteta? Ja.

"Maak er geen conflictverhaal van tussen Vercauteren en mij, want dat is het niet"

Vincent Kompany verraste de buitenwereld vandaag, maar nam de beslissing "vorige week op natuurlijke wijze". "Deze club straalt iets uit op dit moment, intern alleszins. Jong, modern, veel energie. We vreten uren en we zijn bezig met de vraag wat het beste is voor deze club." "Ook met Frank Vercauteren heb ik dat gesprek gehad. Ja, hij wist dat het zondag tegen STVV zijn laatste match was. We hebben dat tijdens de week ook besproken. Er moest duidelijkheid zijn, ook voor de groep." "Mijn overweging was altijd dat ik als speler het project het best kon helpen op het veld, maar ik heb ook een sterke visie en ik ben alert voor dingen die ik erdoor wil krijgen." Botste die visie met de visie van Vercauteren? Kompany danste een beetje om de vraag heen. "Franky heeft absolute klasse getoond en heeft me altijd ondersteund." "Het laatste wat ik wil is dat er nu een conflictverhaal tussen hem en mij gemaakt wordt, want dat is niet het geval. We vertrekken vanuit een ander wereldbeeld omdat we van een andere generatie zijn" Dat Kompany "opnieuw" trainer wordt van paars-wit, wil hij ook niet gezegd hebben. "Dat kan niet kloppen. Een trainer is langs de zijlijn elke dag bezig met de ploeg. Ik was speler, speler-trainer en had de matchdag al weggegeven. Ik heb altijd de reflex gehad om te kijken naar het belang van de ploeg."

"Ik vraag constant feedback en ik ben geen turnleraar"

Heeft Vincent Kompany als voetbalgrootheid wel voldoende tegenspraak binnen Anderlecht? Heeft hij iemand om zijn visie aan af te toetsen? "Het eerste wat ik gevraagd heb aan mijn jonge groep is om het mes tussen de tanden te hebben." "Ik probeerde hen meteen op te zwepen op training, dat ze ook tegen mij ingingen. Dat hebben ze op een fenomenale manier gedaan." "Ik vraag ook constant feedback. Ik wil discussïeren over zaken die er toe doen. Al die discussies zijn open. Ik ben geen turnleraar." Maar wat Kompany op training ziet, komt er niet altijd uit tijdens de wedstrijd. Frustrerend? "Ik heb een onuitputtelijke bron met energie. Ik ga 's avonds soms zo gefrustreerd naar bed als het er niet is uitgekomen, maar ik word wakker met het gevoel dat ik weet hoe ik het moet aanpakken."

"Al die petjes zijn me toegedicht"

Duizendpoot Vincent Kompany nam bij Anderlecht wel erg veel hooi op zijn vork. Te veel? "Neen", sprak hij in Extra Time. "Ik heb mezelf opgebouwd tot wie ik vandaag ben. Ik ben van niets bang en in het verleden heb ik veel meer hooi op mijn vork genomen en ik heb het toch relatief goed gedaan." "Dat die workload de oorzaak van mijn blessures kan zijn? Neen, het is net andersom. Waarom moet ik hersendood in de zetel zitten als ik voetballer ben? Ik wil doodvallen als ik werk." "Neen, ik deed niet te veel tegelijk. Ik was geen technisch directeur. Al die petjes zijn me toegedicht. Dat was een verhaal en dat begon zijn leven te leiden."

"Niet afwijken van lijn, maar het is niet gebonden aan een naam"

Filip Joos pikte er een uitspraak uit van de persbabbel met Vincent Kompany. "Als ik hier wegga, moet mijn opvolger in mijn voetsporen treden en dezelfde visie hebben", verkondigde Kompany maandagmiddag. Kompany maandagavond: "Niet in mijn voetsporen, wel in die van Anderlecht. Ik ben opgegroeid met de extreme Anderlecht-cultuur. Wij leerden voetballen volgens de school van Cruijff." "Het verhaal van de lange bal en koppen, dat wil ik niet meer terugzien na mij. Ik wil dat die bepaalde lijn blijft. Op lange termijn ben je beter als mensen weten waar je voor staat." "Het is ook een kwestie van tijd. We zaten in een financiële krater, veel erger dan iedereen verwacht had. We zien er nu het einde van." "Dat wil niet zeggen dat de resultaten in 1, 2, 3 zullen volgen, maar op lange termijn is er wel een lijn. Er is geen reden om af te gaan van die richting. Maar het is niet gebonden aan een naam."

"Ik heb dit niet gedaan voor mezelf"

Wesley Sonck wilde van Vincent Kompany weten of hij "blij" is dat het nu gedaan is als speler? "Ik ben niet gestopt voor mijn blessure. Ik was hard aan het trainen om terug te komen. Ik ben opgelucht voor het project." "Ik heb het niet gedaan voor mezelf. Ik heb veel opgeofferd, financieel en mijn carrière als speler." "Maar om te voetballen tegen Moeskroen, dat kostte uren om mijn lichaam competitief te krijgen. Het is heel veel voorbereiden en heel weinig spelen." "Ik heb nu een beslissing genomen omdat het helder moest zijn. Ik kijk nu alleen vooruit."

"Trebel? Waarom moet één speler belangrijk zijn?"

Op de vraag of Adrien Trebel volgend weekend weer zal spelen, reageerde Vincent Kompany een tikje geprikkeld. De Franse middenvelder zou niet in de bovenste schuif liggen van Kompany, maar stond zondag tegen STVV wel in de basis. "Het is vandaag onbelangrijk wie er speelt. Waarom is één speler belangrijk? Je moet de beste zijn op training en goed blijven spelen." "Het mag iedereen zijn, echt waar. Ik stond 300 procent achter de ploeg tegen STVV. Ik heb Adri daar heel veel in ondersteund."