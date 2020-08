Tour-favorieten in nood: medisch bulletin van Roglic over Bernal tot Pinot

Het Critérium du Dauphiné heeft brokken gemaakt in het favorietenleger voor de Tour de France. Primoz Roglic, Egan Bernal, Steven Kruijswijk, Emanuel Buchmann, Nairo Quintana en Thibaut Pinot zitten allemaal met kopzorgen door fysieke ongemakken. Hieronder een overzicht.

1. Topfavoriet Primoz Roglic: pijn verbijten na val

Onaantastbaar leek Primoz Roglic in de eerste Dauphiné-ritten. De Sloveen bombardeerde zich tot superfavoriet voor de Tour met het sterkste rondeteam dat er momenteel rondrijdt. Maar zaterdag kwam Roglic ten val, met pijnlijke schaafwonden als gevolg. De Vuelta-winnaar startte gisteren niet meer in de Dauphiné ondanks zijn gele trui. "Uit voorzorg", meldt Jumbo-Visma. Zijn Tour-deelname komt normaal gezien niet in gevaar. Maar Roglic heeft de voorbije dagen wel de pijn moeten verbijten. Niet ideaal in zijn voorbereiding richting zijn eerste Tour-zege.

2. Titelverdediger Egan Bernal: rugproblemen

De Tour lijkt op papier uit te draaien op een tweestrijd tussen Primoz Roglic en Egan Bernal. Maar net als Roglic heeft ook de Colombiaanse kopman van Ineos kopzorgen. Bernal kwam zaterdag niet meer aan de start van de voorlaatste Dauphiné-rit. Rugproblemen, klinkt het bij zijn team. "Maar het is geen groot probleem", zegt zijn ploegmakker Geraint Thomas. "2 weken voor de Tour-start was het gewoon het beste voor Egan om het rustig aan te doen met zijn rug."

3. Steven Kruijswijk (vorig jaar 3e): ontwrichte schouder

In tegenstelling tot Roglic en Bernal hangt de Tour-deelname van Steven Kruijswijk wel aan een zijden draadje. De 3e uit de Tour van vorig jaar maakte zaterdag een tuimelperte in de afdaling van de Col de Plan Bois. Een enorme klap voor het frêle klimmerslichaam van Kruijswijk, die kampte met een ontwrichte schouder. De Nederlander twijfelt over zijn Tour-deelname. Kruijswijk past alvast voor de laatste hoogtestage van Jumbo-Visma in Tignes, bevestigt zijn team ons. In plaats daarvan gaat hij thuis herstellen in de aanloop naar de Tour.

4. Emanuel Buchmann (vorig jaar 4e): kneuzingen en schaafwonden

Bora-Hansgrohe zag afgelopen weekend bijna de helft van zijn Tour-ploeg in de klappen delen. Kopman Emanuel Buchmann ging ten gronde in het begin van de 4e Dauphiné-rit, maar de averij beperkte zich tot kneuzingen en schaafwonden. Volgens zijn team komt de Tour niet in gevaar. Slechter verging het Maximilian Schachmann, die zijn sleutelbeen brak na een botsing met een auto in de Ronde van Lombardije. De Duitse kampioen brak zijn sleutelbeen en is out voor de Tour. Ook Gregor Mühlberger kwam afgelopen weekend ten val. Hij bezeerde daarbij vooral zijn arm.

5. Nairo Quintana (2 keer 2e in Tour): kniepijn

Nairo Quintana maakt zich eveneens zorgen. Gisteren verliet hij de Dauphiné met kniepijn. "Het gaat om dezelfde knie die geraakt werd tijdens een aanrijding op training (begin juli). Jammer, want ik had goede benen in de Dauphiné", zegt de gevleugelde klimmer. Quintana leek in het begin van het seizoen herrezen bij zijn nieuwe werkgever Arkéa-Samsic. De Tour-ploeg is dan ook integraal rond hem gebouwd.

6. Thibaut Pinot: rugpijn