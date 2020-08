Roeselare staakt pogingen om in 1B te geraken: "Voetbal weer op 1e plaats zetten"

Roeselare kregen vanwege financiële problemen geen licentie voor 1B en werd dus teruggezet naar de amateurklasse. Maar toen 1B door de extra promotieplaatsen moest opgevuld worden, aasde Roeselare toch op het plaatsje van de U23 van Club Brugge.

Roeselare heeft met nieuwe eigenaars immers een doorstart gemaakt. De club claimt dat het nu wel klaar is voor 1B. Dat liet het ook weten aan Pierre François, de CEO van de Pro League.

"In zijn reactie geeft hij aan dat de beslissing die genomen is de juiste is, alleen hebben wij een andere interpretatie van de reglementen waarnaar hij verwijst", zegt Diederiek Degryse, de CEO van Roeselare.

"We hebben steeds benaderd dat we geen procedures in gang zullen zetten en daar zullen we ons ook aan houden. We willen hierbij de debatten sluiten en het voetbal op de eerste plaats zetten. Maar dat wil wel niet zeggen dat we akkoord gaan met de beslissing van de Pro League en de KBVB."