Remco Evenepoel vanuit Belgisch ziekenhuis: "Sterker dan ooit worden"

In het Belgische ziekenhuis reageerde Evenepoel met een videoboodschap: "Ik stel het momenteel zeer goed. De transfer vanuit Italië is goed verlopen. Ik wil iedereen bedanken die me gesteund en geholpen heeft."

"Mijn seizoen is helaas voorbij, maar we zullen niets overhaasten en we hebben alle tijd om een goeie comeback in te plannen."

"We - mijn team en ik - denken positief en we kijken al uit naar volgend seizoen. We zullen het rustig aanpakken. We doen er alles aan om sterker dan ooit te worden."