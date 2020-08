Peter Vandenbempt schetst: "Kompany zette Vercauteren in de schaduw"

"Voor Anderlecht was het zeker de bedoeling om dit seizoen nog met Frank Vercauteren als hoofdcoach en Vincent Kompany als speler te werken", schetst Peter Vandenbempt. "Daar was Kompany zelf ook van overtuigd, want hij wilde nog een keer schitteren als Rode Duivel op het Europees kampioenschap."

"Maar toen kwam die blessure in de aanloop van het seizoen en ineens begon Kompany voor de ogen van iedereen te coachen. Hij zette Vercauteren in de schaduw."

"Vorige week heeft Anderlecht daarover gepraat en is de rolverdeling nog een keer duidelijk gemaakt: Vercauteren coach en Kompany speler. Blijkbaar is het toch sterker dan hemzelf en heeft hij zich de hele week zitten moeien. Dat heeft ervoor gezorgd dat de spanningen opliepen."

"Toen Kompany klaar was met zijn carrière was de keuze duidelijk voor Anderlecht. Kompany is het uithangbord van het project en dan moet Vercauteren vertrekken."