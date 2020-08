Peter Vandenbempt na 0 op 6 AA Gent: "Kans dat Thorup coach blijft, lijkt me klein"

Na speeldag 2 in de Jupiler Pro League staat Peter Vandenbempt stil bij de positie van Jess Thorup in Gent. Moet hij al opkrassen? "Het bestuur zal wellicht een informatieronde houden", weet onze commentator, die het in zijn wekelijkse analyse ook over de trainerspost bij Anderlecht heeft.

Twijfel over Thorup is nooit verdwenen

De resultaten zijn er niet bij AA Gent, ook het niveau daalt. En de spelers blijven defensief fouten maken, terwijl daar toch de nadruk is op gelegd vorig seizoen. In Gent zijn ze dus zeer bezorgd zoals dat heet, omdat het een verval is dat eigenlijk al eind vorig seizoen is ingezet met die zeer teleurstellende 1-0 op Cercle Brugge en de 1-4 tegen Charleroi helemaal op het einde. Gent gooide zomaar 6 punten te grabbel, terwijl het eigenlijk stiekem nog met titelambities Play-off I had willen spelen.

Dat is bij de bazen toch meer blijven hangen dan al dat goeds dat AA Gent vorig jaar heeft laten zien: geweldig en aanvallend voetbal bij momenten en een prachtige Europese campagne.

Maar de twijfel of Thorup de juiste trainer is om Gent naar de titel te leiden, is nooit verdwenen in de bestuurskamer.

Moet Thorup respijt krijgen? Voorstanders zeggen van wel, want hij moet zijn beste speler vervangen: Jonathan David.

Die twijfel is gezaaid na de dramatische bekerfinale tegen KV Mechelen van een jaar eerder. En dus zullen Ivan De Witte en Michel Louwagie nu misschien een informatieronde houden zoals dat heet. Er is ook geen eensgezindheid meer, er heerst verdeeldheid in Gent over de trainer.

Het zal afwegen zijn of Thorup respijt moet krijgen. Voorstanders zeggen van wel, want hij moet zijn beste speler vervangen: Jonathan David. Er komen heel veel nieuwe spelers die moeten ingepast worden en we zijn toch nog maar twee wedstrijden ver. Toch kan het zijn dat ze de knoop doorhakken, omdat straks die levensbelangrijke kwalificatiewedstrijden in de Champions League volgen. Als je dan toch een nieuwe trainer wil, kan je die beter al enkele weken laten inwerken. Zelfs komende zaterdag tegen Antwerp. De kans dat Thorup volgend weekend AA Gent nog coacht, lijkt me bijgevolg redelijk klein.

Krijgt Jess Thorup volgend weekend nog een kans tegen Antwerp of niet?

Spanningsveld tussen Vercauteren en Kompany

In Anderlecht zijn de spanningen tussen Frank Vercauteren en Vincent Kompany ondertussen een publiek geheim. Enkele kranten melden vandaag dat Vercauteren zelfs nadenkt over zijn toekomst bij de club. Het spanningsveld tussen die twee is niet nieuw. Iedereen weet dat ze eigenlijk een verschillende visie hebben over voetbal, over de manier van spelen en de manier van werken. Je hebt de wat idealistische Kompany met zijn ideeën van Pep Guardiola. Vercauteren is wat meer pragmatisch, meer resultaatgericht.

Vorig seizoen werkte dat wonderwel met vooral Kompany als speler. Het betere verstandshuwelijk zou je dat kunnen noemen, met een goede mix van ideeën. Op die basis wilden de bazen dit seizoen voortwerken met een stilaan geoliede tandem.

Anderlecht schept best zo snel mogelijk duidelijheid over wie welke rol vervult binnen de staf.

Kompany zou nog een jaar echt speler zijn. Er werd hem ingeprent om daarop te focussen en aan het einde zou het Europees kampioenschap volgen. Wie weet kan hij als Europees kampioen zijn spelerscarrière afsluiten.

Toen was er de blessure van Vincent Kompany in de voorbereiding. En ineens, we hebben al die beelden gezien, stond hij voor de ogen van iedereen te coachen. Niet meer louter in de schaduw. Ik kan me echt niet voorstellen, al heeft hij dat nadien ontkend, dat hij niet geïrriteerd was toen er vragen kwamen of hij daar vrolijk van werd. Dan wordt het natuurlijk een soort ongezonde situatie.

Binnen de club en ook bij de spelers roept het blijkbaar toch vragen op. Dat is een situatie die de club in deze moeilijke periode van heropbouw wel kan missen. Weken van gespeculeer en verhalen over de wisselwerking tussen die twee, dat lijkt mij echt geen goed idee. Anderlecht schept dus maar beter zo snel mogelijk duidelijkheid, denk ik, over wie welke rol vervult of gaat vervullen in de staf.

Wie coacht? Vincent Kompany of Frank Vercauteren?

Slechtste start Antwerp

1 op 6 voor Antwerp tegen Moeskroen en Cercle Brugge, dat is natuurlijk zeer slecht. Blijkbaar ook de slechtste start sinds de terugkeer op het hoogste niveau voor Antwerp. De belangrijkste match hebben ze natuurlijk wel gewonnen: de bekerfinale. Een rechtstreeks ticket voor de poulefase van de Europa League, dat geeft toch enig comfort voor de coach. Er komen ook nieuwe spelers waardoor ze op een nieuwe manier moeten leren voetballen, dus geen al te grote zorgen daar, denk ik.

Kwetsbaar Racing Genk

Racing Genk verraste iedereen, ook zichzelf in negatieve zin toch een beetje met dat gelijkspel tegen de beloften van OH Leuven. Een gedecimeerd elftal met een zwakke prestatie, voetballend geen oplossingen gevonden voor die behoudende aanpak van Leuven.

Verdedigend zagen we een zeer kwetsbaar Genk, dat bovendien nauwelijks wat gecreëerd heeft: spelers die maar bleven lopen met de bal. Het trucje van vorige week door die boom van een spits Onuachu erbij te zetten, hielp deze keer dan ook niet. En als je weet dat de beste man op het veld eigenlijk de doelman was, Vukovic thuis tegen OHL, dan heb je het als Racing Genk natuurlijk niet goed gedaan.

Maar Genk beseft het zelf. Het is altijd zeer verfrissend als de analyses van spelers als Dessers en van coach Hannes Wolf in dit geval eerlijk zijn en zonder excuses. Want voor alle duidelijkheid, zonder de eerste onbegrijpelijke blunder van een scheidsrechter en de slaapmodus van de VAR bij die penaltyovertreding van Maehle, had Genk ook gewoon kunnen verliezen van Leuven.

Als je weet dat de beste man op het veld eigenlijk de doelman was, dan heb je het als Racing Genk natuurlijk niet goed gedaan.