Oud-bondscoach Aimé Anthuenis: "Ook Kompany zal als coach onder vuur komen te liggen"

"Ik heb altijd enorm veel respect gehad voor hem. De enorme druk waaronder hij stond, hij ging dat niet ontlopen. Meer zelfs: hij zocht het vaak ook zelf op, maar Kompany is altijd sterk in zijn schoenen blijven staan en is op het hoogste schavot gebleven."

In 2003, in de aanloop naar het EK van 2004, haalde Anthuenis enkele jonge talenten binnen bij het Belgisch voetbalelftal. Onder wie ook Kompany.

"Twee hanen op een erf, dat kan niet. Zo gaat het spreekwoord. Misschien is dat de reden? Vercauteren is ook altijd iemand geweest die niet stond te springen om tweede viool te spelen. Ik ken ze allebei een beetje qua karakter."

"Het verrast mij enorm dat Vincent Kompany trainer wordt bij Anderlecht. Ik ken niet de precieze reden, maar het was wel raar om hem de voorbije weken volop te zien coachen, terwijl Frank Vercauteren T1 was", opent Anthuenis.

"Van zodra Kompany speler was, wist je meteen wat je aan hem had. Hij had zeker ook zijn eigen ideeën en stond open om daarover te praten, open voor advies. Zijn eigen kijk op de zaken zal met ouder worden niet veranderd zijn, integendeel."



"Of ik in 2003 al een coach in hem zag? Neen, daar was hij nog te jong voor. Het is niet omdat je ploegmaten snel kan leiden op het veld dat er meteen een coach in je zit. Hij stond wel op een centrale positie achteraan die er achteraf wel makkelijker toe leent om voor een functie als coach te gaan."



"Hij heeft ook altijd een voorkeur gehad om jonge spelers kansen te geven, dus die politiek zal hij waarschijnlijk voortzetten."