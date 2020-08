Lukaku: "Records zijn er om te breken, maar wij willen een prijs winnen"

Inter lijkt met een missie naar Duitsland afgezakt voor het eindtoernooi van de Europa League. Dat werd tegen Sjachtar Donetsk duidelijk.

"We hebben hard gewerkt op het korte trainingskamp, we hebben afgezien. Maar daar plukken we nu de vruchten van, zowel fysiek als tactisch", zegt Romelu Lukaku. "We kunnen blijven gaan."

"We wisten dat zij heel gevaarlijk waren in de combinatie. Daarom moesten we het centrum van onze verdediging gesloten houden. Dan zouden we niet in de problemen komen, want ze hadden geen antwoord op ons fysieke meesterschap."

"In de 2e helft kwamen we los en konden we onze kracht kwijt. Onze spelpatronen deden hen pijn."

Over zijn eigen prestatie blijft Lukaku bescheiden. "Het gaat goed, maar er is nog 1 match. Records zijn er om gebroken te worden, maar wij willen een prijs winnen."