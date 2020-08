Klopp: "Als ik stop bij Liverpool, stop ik misschien ook als trainer"

Klopp schonk Liverpool zijn eerste Premier League-titel na 30 jaar droogte. De Duitser voelt zich goed bij zijn huidige club en weet niet of hij nog wel ergens anders aan de slag zou gaan. "Als ik op een dag geen trainer meer ben, dan zal ik een ding zeker niet missen: de ongelooflijke druk net voor een match. Dat is echt niet plezant."

Klopp zit al sinds 2015 bij Liverpool en heeft er nog een langdurig contract. "De dag dat ik vertrek bij Liverpool, zal ik een jaar pauze nemen. In dat jaar zal ik me afvragen of ik het voetbal wel mis. Als dat niet zo is, dan stop ik ermee."