Dries Mertens en zijn echtgenote Kat Kerkhofs genieten van hun vakantie. Maar sport en ontspanning gaan hand in hand. Kerkhofs liet de Napoli-spits in een spelletje beachtennis even lopen en duiken. "Maak je geen zorgen, Gattuso", was haar boodschap aan de Napoli-coach. "Ik laat Dries lopen."