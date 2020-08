Is Rani Rosius de nieuwe Belgische sprintkoningin? Rudi Diels: "Veelbelovend"

Rani Rosius was zondag één van de blikvangers op het BK atletiek in Brussel. Ze verbeterde haar persoonlijke record op de 100 meter naar 11"39, enkel Kim Gevaert was met 11"04 nog sneller. Rudi Diels, voormalig trainer van Gevaert, is onder de indruk. "Die tijd op die leeftijd, dat is veelbelovend."

"Superieure tijd gezien haar leeftijd"

Om de chrono van Rosius te duiden, neemt Diels er de chronologie van het BR bij. "Dat record heeft heel lang op 11"41 gestaan. Het duurde 21 jaar voor Kim Gevaert die tijd van Lea Alaerts kon verbeteren. Als je in de 11"40 komt, is dat een superieure tijd, zeker gezien haar leeftijd. Veelbelovend dus." De Limburgse verbeterde bovendien 2 keer haar PR in 1 week tijd. "Dat wil zeggen dat ze goed heeft opgebouwd. Net als iedereen moest ze omgaan met de lockdown, maar ze is daar heel goed uitgekomen. Ook dat is een goed teken."

Rani Rosius verbaasde ook zichzelf op het BK.

Ook de 200 meter

Rosius komt uit het turnen en begon relatief laat met atletiek. "Maar het voordeel daarvan is dat ze een heel goeie basis heeft." "Je ziet ook dat ze heel sterk is. Kim was meer een flyer, Rani loopt iets meer met power. Kim had ook een heel mooie paslengte, dat is iets wat Rani nog aan het opbouwen is."

Rosius zelf noemde haar techniek als een werkpunt. "Ik zie daar al een duidelijke vooruitgang, ze zijn goed aan het werken", looft Diels. Rosius werd op het BK ook derde op de 200m. "Dat ze ook naar die afstand durft te gaan, is heel belangrijk om beter te worden op de 100 meter."

Leeftijd is bondgenoot