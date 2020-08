Het regent afzeggingen voor de US Open: ook Simona Halep gaat niet

De schrik zit er stevig in in de tenniswereld. De ene na de andere grote naam haakt dan ook af voor de US Open. De Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld was een van de eersten die pasten. In haar zog volgenden onder meer Kiki Bertens, Bianca Andreescu, Elina Svitolina en Belinda Bencic.

Aan dat rijtje mag nu ook Simona Halep toegevoegd worden. Afgelopen weekend won ze nog de finale van het toernooi van Praag tegen Elise Mertens, maar toch ziet de tweevoudige grandslamwinnares het niet zitten om haar vorm te verzilveren op de US Open.

"Ik heb alle voor- en nadelen afgewogen en beslist niet naar New York te reizen voor de US Open", laat ze weten. "Ik heb altijd gezegd dat ik mijn gezondheid op de eerste plaats zou zetten, daarom blijf ik liever trainen in Europa."