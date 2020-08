FC Barcelona wacht niet langer: Quique Setién is ontslagen

Na de Europese pandoering stond het in de sterren geschreven dat FC Barcelona grondig met de kaarten zou schudden. Quique Setién is als T1 de eerste die zijn koffers moet pakken in Camp Nou.

Setién werd in januari aangetrokken als vervanger van Ernesto Valverde, maar de 61-jarige Spanjaard kon nooit overtuigen bij de Catalaanse grootmacht.

Meer nog: na de coronapauze gaf Barcelona de leidersplaats in La Liga uit handen en uiteindelijk moest het de titel aan Real Madrid laten. Als klap op de vuurpijl volgde vorige vrijdag een historische afstraffing op het kampioenenbal.

Barcelona is er niet in geslaagd om in één adem ook een opvolger bekend te maken, maar het geflirt met Nederlands bondscoach Ronald Koeman zou deze week tot een concrete romance moeten leiden.

"Dit is de eerste beslissing in een bredere herstructurering van het team", meldt Barcelona nog. "De nieuwe coach wordt een van de komende dagen bekendgemaakt."