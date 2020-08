Cipollini leeft mee met Evenepoel en ziet "gebrek aan instinct", record voor Nibali

Op Facebook spreekt een geëmotioneerde Mario Cipollini zijn volgers toe. Hij heeft het over een "onwaardige" Il Lombardia.

"De mooie strijd tussen verschillende generaties werd gefnuikt door twee onwaarschijnlijke gebeurtenissen", verwijst Cipollini naar de twee incidenten.

"Ik besef dat het onmogelijk is om controle te hebben over het volledige parcours. Je koerst niet op een circuit zoals in de Formule 1, wel op de openbare weg."

"Maar in de afdaling van de Sormano zijn er al zoveel incidenten geweest, denk maar aan de valpartijen van Laurens De Plus en Jan Bakelants."

"Met Remco Evenepoel praten we over een jongen van 20 jaar. Hij koerst nog maar 3 jaar. Hij heeft het moeilijk om de anderen te volgen en wij hebben dat instinct wel, door onze gewoontes. Ik ben op mijn 6 jaar begonnen met fietsen en kan in elke situatie reageren door mijn instinct."

"Het deed pijn om die beelden te zien. Ik heb kinderen van dezelfde leeftijd en dan ben je bezorgd als vader, meer dan ex-renner."

"Ik hoop dat zijn bekkenbreuk goed herstelt. Eddy Merckx vertrouwde me tijdens een wandeling ooit toe dat hij nooit meer de oude is geworden nadat hij een bekkenbreuk had opgelopen."

"Hopelijk blijft Remco even sterk", besluit "Cipo", die ook de "armoede" in het peloton nog aanklaagt. De voormalige spurtbom ziet een gebrek aan daadkracht in het peloton om de veiligheid op de fiets grondig bij te sturen.