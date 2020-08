Barcelona-coach Sétien zou ontslagen zijn, volgt Ronald Koeman hem op?

De pijnlijke afgang in de Champions League tegen Bayern München (2-8) heeft Barcelona in een diepe crisis gestort. Quique Setién is de eerste die de rekening betaalt. Volgens de Spaanse radiozender Cope heeft voorzitter Josep Maria Bartomeu laten weten dat het verhaal van de coach afgelopen is in Barcelona.

Vrijdagavond voelde Sétien de bui al hangen. "Natuurlijk zijn de kansen voor mij om trainer van Barcelona te blijven geminimaliseerd", sprak de 61-jarige coach die in januari Ernesto Valverde opvolgde zonder ervaring bij een topclub.

Volgens verschillende media zou de Nederlandse bondscoach Ronald Koeman de favoriet zijn om Setién op te volgen. Als speler kroonde hij zich 4 keer tot landskampioen met Barcelona, in 1992 trapte hij het team naar eindwinst in Europacup I, de voorganger van de Champions League.