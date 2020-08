"De situatie met Nieuwjaar zal bepalend zijn voor Vincent Kompany"

In 2003 liet Hugo Broos, toenmalig trainer, Vincent Kompany debuteren in de eerste ploeg van Anderlecht. Nu wordt de 34-jarige voetballer er zelf coach. "Toen al durfde Vincent veel richtlijnen te geven op het veld", vertelt Broos.

Van 2002 tot 2005 was Hugo Broos trainer bij Anderlecht. Hij coachte daar ook Vincent Kompany toen die voor het eerst een band creëerde met de Brusselse club. "Hij was iemand die geen schrik had om oudere voetballers te zeggen wat er verwacht werd. Het was een 17-jarige met een uitgesproken persoonlijkheid", begint Broos. "Kompany heeft veel meegenomen van Hannu Tihinen, de Finse voetballer die toen naast zijn positie speelde. Als er iemand iets tegen hem mocht zeggen, dan was het wel Tihinen. Kompany heeft tijdens de jaren dat ze samenspeelden enorm veel van hem geleerd." "Ik heb tijdens mijn carrière nooit gewerkt met een jonge speler die zoveel talent had als Vincent Kompany. Hij had ook een mening, wat soms misschien wat ongepast was voor een jonge voetballer. Maar Kompany was vastberaden om een carrière uit te bouwen en dat is hem zeker gelukt."

De volgende maanden en misschien jaren zullen heel belangrijk zijn voor Kompany. Hugo Broos

In 2003 zag Broos nog geen coach in de jonge voetballer. Alhoewel: "Als ik zeg dat hij op het veld richtlijnen durfde te geven, dan moet je nu toch concluderen dat er toen al trainerschap in zijn lichaam zat." "Het blijft dan wel altijd de vraag of hij ooit trainer wordt, of toptrainer. Want het is niet omdat je topvoetballer bent geweest, dat je ook trainer wordt daarna." "Daarom zullen de volgende maanden en misschien jaren heel belangrijk zijn voor Kompany. Vooral dit seizoen nog. Hij heeft het nu voor het zeggen. Als het goed is, zal hij het zijn. Maar als het slecht is, zal hij dat ook zijn."

"De resultaten moeten er zijn, dat is de harde wet van de realiteit"

"Ik heb toch wel een beetje schrik als het over "The Process" gaat. Oké, dat is allemaal gebaseerd op Guardiola, Barcelona en Manchester City. Een ding mag je echter niet vergeten: de kwaliteit van de voetballers. Er bestaat een groot verschil tussen Anderlecht en die grote ploegen." "De vraag is of iedereen voldoende geduld zal hebben vooraleer het concept slaagt. Als het niet meteen lukt, maar de resultaten komen, zal er geen vuitlje aan de lucht zijn. Bij een herhaling van vorig seizoen, wordt het echter moeilijk om het proces voort te zetten, denk ik." "Vorig jaar toen Kompany "The Process" introduceerde bij Anderlecht, heeft hij al geduld gekregen. Dit seizoen gaan ze misschien de eerste maanden geduld hebben. De situatie met Nieuwjaar zal bepalend zijn."

"Zeggen dat we geen EK kunnen winnen zonder Kompany is flauw"

En wat met het vertrek van Vincent Kompany bij de Rode Duivels? Hugo Broos: "We gaan inderdaad een speler missen op het EK en in de toekomst, maar dat zou ons geen parten mogen spelen. Anders zijn we niet goed bezig." "Bij Kompany is het altijd de vraag hoeveel wedstrijden hij zal spelen op een toernooi. Het kan goed zijn dat hij de eerste wedstrijd van de partij is en de rest van de matchen out is." "Martinez kan nu 100% inzetten op de vervanger van Kompany. Dat zal de nationale ploeg een beetje verzwakken, maar langs de andere kant zal het ook niet slecht zijn. Er zit zo veel talent bij de Rode Duivels."