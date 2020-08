Van der Poel (10e) verlaat Italië met goed gevoel: "Heb mezelf verrast"

Van der Poel: "Het was een enorm lastige wedstrijd"

Mathieu van der Poel liet vooraf verstaan dat het parcours in Lombardije hem niet op het lijf geschreven was. Met een plaats in de top 10 is hij dus erg tevreden. "Zoals voorspeld werd het een enorm lastige wedstrijd", vertelde de Nederlander.

"Ik heb mezelf verrast. Het tempo in de wedstrijd lag ontzettend hoog, maar ik bleef bij de laatste tien in het spoor van de echte klimmers. Dat had ik niet verwacht. Of ik hier ooit echt kan meedoen voor de overwinning? Dat wordt heel moeilijk."

Zijn vorm gaat wel in stijgende lijn. "Mijn gevoel was opnieuw beter dan woensdag. Stilaan sta ik waar ik wil staan. Dit resultaat is zeker een opsteker naar de kampioenschappen toe. Volgende week zal voor mij een rustigere week worden, maar hier en daar zal ik in mijn training de nodige accenten leggen naar de volgende wedstrijden."