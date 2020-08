Vader Evenepoel: "Moeten er eerst doden vallen voor er iets gebeurt?"

De ouders en vriendin van Remco Evenepoel gingen even door een emotionele hel toen ook zij zagen hoe de topfavoriet voor de Ronde van Lombardije in het ravijn stortte. "Als hij 10 meter verder was neergestort, praten we hier nu anders", zegt vader Patrick.

Remco Evenepoel houdt aan zijn valpartij gisteren niet alleen een gebroken bekken, maar ook heel wat gebroken dromen over. "Hij beseft dat hij door het oog van de naald is gekropen", zegt vader Patrick. "Hij heeft zijn doelen een voor een zien wegvallen, eerst door corona en nu door die valpartij. Er is toch wat oplapwerk nodig. Wij en het team zijn er om hem te steunen." "Zijn heup en bekken zijn nu volledig ingepakt met een korset, zodat hij stabiel blijft. Hij heeft toch veel pijn. Hij zit constant onder de pijnstillers." "Het eerste wat hij ons vroeg toen hij wakker werd, was: "Geraak ik nog klaar voor de Giro?" "Dat zal niet lukken, jongen. Maar kop op, want volgend jaar is er nog een Giro. Je herstel is nu de prioriteit.""

Toen hij wakker werd, vroeg hij eerst: geraak ik nog klaar voor de Giro? Patrick Evenepoel

"Elke ouder kent die ongerustheid, je hoopt gewoon dat het jou niet overkomt"

Vader Patrick Evenepoel kan het allemaal rustig vertellen, maar die rust moet hem gisteren toch even verlaten hebben. "Het is angstaanjagend als je het ziet gebeuren. Akelig dat je dan die fiets ziet staan tegen dat muurtje. Dat jurylid is daarna gewoon voortgereden en is niet eens gaan kijken!" "We dachten natuurlijk meteen aan de ouders van Fabio (Jakobsen) en Bjorg (Lambrecht). Je moet op dat moment rustig proberen te blijven en hopen op een verlossend bericht. Na 10 minuten kregen we gelukkig al te horen dat hij bij bewustzijn was." De beelden tonen ook dat Evenepoel geluk heeft gehad. "Als hij 10 meter verder was gevallen, praten we hier nu anders. Maar die ongerustheid kent elke ouder, ook als je kind 's nachts met de auto weg is bijvoorbeeld. Je hoopt gewoon dat het jou nooit overkomt."

"Renners zijn geen marionetten"

De organisatie kreeg er her en der van langs, omdat de afdaling van de Muro di Sormano eerder al slachtoffers eiste. "De laatste weken zijn er heel wat ongelukken geweest in de koers. Ook in de Dauphiné waren er problemen met een afdaling", zegt Evenepoel. "De bevoegde instanties moeten zich nu afvragen wat ze hieraan kunnen doen. Die aankomst in Polen, daar spraken ze al 3 jaar over, net als over die afdaling hier. Moeten er eerst doden vallen voor er iets gebeurt?" "Renners zijn geen marionetten. Ik moet zelf ook zorgden dat mijn werknemers veilig kunnen werken (vader Evenepoel heeft een bedrijf voor pleisterwerken, red). Dat moet bij wielrenners ook van toepassing zijn."