Teambaas van Jumbo-Visma over veiligheid: "Geen vertrouwen meer in UCI"

Niet alleen Remco Evenepoel beleefde gisteren de schrik van zijn leven, ook bij Jumbo-Visma zaten ze gisteren in de Dauphiné met de handen in het haar.

Steven Kruijswijk en Primoz Roglic maakten onvriendelijk kennis met het asfalt en hebben de strijd in Frankrijk moeten staken. Aan onze collega's van de NOS zegt Richard Plugge dat het nu welletjes geweest is.

"Wat er met Kruijswijk gebeurd is - in die afdaling zoals je die ook wel eens in de Strade Bianche ziet - is niet okay", zegt Plugge.

"In de Strade weet je dat zoiets gebeurt en dat het over grind is, maar in de Dauphiné had dit niet gemogen. Dat stukje had minstens geneutraliseerd moeten worden."

"We hebben onderling met de ploegen al veel over de veiligheid in het wielrennen gesproken, want het moet echt anders. Het moet veel veiliger. We kunnen onze renners niet blijven bloot stellen aan gevaren."