Plots twijfels bij Roglic en Kruijswijk over hun deelname aan de Tour

Roglic kwam zaterdag lelijk ten val in de 4e etappe van de Dauphiné, maar slaagde er ondanks zijn schaafwonden toch in om de finish te bereiken, in het gezelschap van de andere klassementsrenners.

Na afloop meldde zijn Nederlandse ploeg Team Jumbo-Visma al dat hij veel pijn had moeten doorbijten en dat Roglic vandaag mogelijk niet meer zou starten in de slotrit. Dat blijkt nu ook het geval te zijn.

"Als gevolg van zijn val kan Primoz - leider in het algemene klassement en puntenklassement - vandaag niet starten in de slotrit", meldde Jumbo-Visma even voor het begin van het slotakkoord in de Dauphiné.



"De evolutie van zijn blessures zal de planning voor de eerstkomende wedstrijden bepalen", klinkt het nog in een korte mededeling.

Roglic zou op 29 augustus van start moeten gaan in de Ronde van Frankrijk. Met al 5 overwinningen op zijn rekening in 2020 geldt hij als een van de grote favorieten.