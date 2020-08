Leko: "Die beker moeten we nu vergeten. Antwerp, dat is elke match alles geven"

"Cercle Brugge was en wij waren voor de 2e match op een rij niet goed", vat Ivan Leko het samen. "Ik was verplicht enkele spelers te wisselen, maar hierdoor waren we plots geen team meer."

"De vooruitgang die ik op de training zie, heb ik vandaag niet gezien. Maar we moeten niet naar elkaar wijzen. Je wint samen en je verliest ook samen."

Volgens Leko zindert de bekerwinst nog altijd na, maar dan op een negatieve manier. "Die beker moeten we vergeten. Dat was 2 weken geleden en is nu finito."

"Antwerp, dat is elke match alles geven. Als we zo niet kunnen zijn, kunnen we niet winnen. In de Champions League zagen we de voorbije dagen dat status niet telt, wel wie het beste van zichzelf kan geven op het veld."