José De Cauwer: "Remco Evenepoel maakte - onder druk - een stuurfout"

De ongelukken in de koers stapelen zich op. Het gevaar loert om elke hoek, de snelheden liggen steeds hoger en de belangen zijn almaar groter. Gisteren was Remco Evenepoel het grote slachtoffer met een gruwelijke val in Lombardije. José De Cauwer verklaart wat er gebeurd is.

Remco Evenepoel rolde tijdens de afdaling van de Muro di Sormano over een muurtje een ravijn in. Iedereen hield zijn hart vast, maar gelukkig kwam er snel verlossend nieuws. Met een bekkenbreuk en een kneuzing van zijn rechterlong komt Evenepoel al bij al nog goed weg. Toen hij de tv-beelden zag, werd het ook wielercommentator en -analist José De Cauwer wit om de neus. "Remco heeft een stuurfout gemaakt, onder druk gezet door Vincenzo Nibali, die vooraan op dat moment het tempo bepaalde", zegt De Cauwer. "En ook al had Remco de finale en die weg twee keer verkend, tijdens zo'n verkenning volg je een bepaalde lijn. Terwijl je in de koers in een totaal andere situatie zit, onder druk gezet met wellicht veel meer snelheid. Dan is echt alles anders." "Als Nibali er tegenaan gaat, is het alle hens aan dek om te volgen. Dan kun je misschien denken: ik laat een gaatje vallen om wat meer zicht op de weg te hebben, maar dan ben je je lijn kwijt. Het is een dubbel gevoel waarmee je op je fiets zit."

"Motoriek van een sport zo vroeg mogelijk aanleren"

Remco Evenepoel begon in april 2017 te koersen. Daarvoor was hij een beloftevolle voetballer bij Anderlecht, met selecties voor de nationale jeugdploegen. In korte tijd heeft Evenepoel enorme stappen voorwaarts gezet in een totaal andere sport. De Cauwer: "De motoriek van een sport leer je zo jong mogelijk aan. Als je op latere leeftijd met een sport begint, dan is een bepaald deel van dat leerproces voorbij. Is dat de reden van Remco's val gisteren? Dat is misschien wat vergezocht, maar er zit wel iets in." "Hetzelfde verhaal met Greg Van Avermaet, die ook op latere leeftijd beginnen te fietsen is. Greg kan dalen en bergaf in iemands wiel zitten, maar hij zal in een afdaling nooit de snelste tijd neerzetten."

De motoriek van een sport leer je best zo vroeg mogelijk aan. José De Cauwer

Het ongeluk vanuit een andere hoek:

"Misschien wordt er wel te veel nagedacht"

Sowieso moet de wielersport zelf nadenken over méér veiligheid, al is die oproep al meer dan eens gedaan.

"Er gebeurt inderdaad niet veel mee", zegt José De Cauwer. "Op die plaats waar Evenepoel viel - waar de weg versmalt - zou men iets kunnen doen."

"Het is een gevaarlijke plaats, diep in de finale. Koersen op de openbare weg is altijd gevaarlijk en je kunt geen heel parcours beveiligen, maar op die cruciale plaatsen matrassen leggen of een vangnet hangen, dat zou toch moeten kunnen."

"Het probleem met die veiligheidsmaatregelen is dat er gezegd wordt dat er veel over nagedacht wordt, maar misschien wordt er wel te veel over nagedacht. We zouden misschien eens iets meer moeten dóén."