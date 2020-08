Dovizioso bezorgt Ducati 50e zege in MotoGP, megacrash met Zarco en Morbidelli

Crashes zijn blijkbaar de rode draad van dit sportweekend, ook in de MotoGP. De spectaculairste was de clash tussen Johann Zarco en Franco Morbidelli. Hun motoren haakten in elkaar en werden de lucht in gekatapulteerd.

Beide rijders kwamen er vanaf zonder blessures. Dan hadden ze meer geluk dan zesvoudig wereldkampioen Marc Marquez enkele weken geleden. Hij was er na zijn armbreuk nog altijd niet bij in Oostenrijk.

Dat de overwinning naar Andrea Dovizioso ging, is opmerkelijk. Niet omdat het de 50e zege uit de geschiedenis van Ducati is, wel omdat de Italiaan nog maar enkele dagen geleden te horen kreeg dat er na 8 jaar geen toekomst meer voor hem is bij de renstal. "Dit is een vreemde overwinning, om zoveel redenen", zei Dovizioso.

WK-leider Fabio Quartararo, die de eerste twee manches had gedomineerd, had net als in Tsjechië een mindere dag. Met zijn 8e plaats houdt hij wel nog net de leiding in handen.