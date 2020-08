"Seizoen is voorbij, maar verwacht Evenepoel met goede conditie op trainingskamp"

Remco Evenepoel lag zondag nog altijd in een ziekenhuis in Italië. Deceuninck - Quick Step communiceerde dat het afwachten is tot hij op een stabiele manier naar België vervoerd kan worden. In ons land zal een orthopedisch chirurg hem onderzoeken.

"Hij zal overgebracht worden naar België om gezien te worden door de orthopedische chirurgen waar we altijd mee samenwerken", zegt Yvan Vanmol aan Sporza. "Zoals de situatie nu is, gaan we er van uit dat een operatie niet nodig is, maar we wachten op het advies van de chirurgen."

Over de rest van het seizoen moet niemand zich nog illusies maken, maar Yvan Vanmol denkt wel dat Evenepoel niets blijvends zal overhouden aan zijn vreselijke val.