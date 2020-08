"Farmers League?": Kylian Mbappé applaudisseert voor Lyon (en de Ligue 1)

"Farmers League", schreef Mbappé op Twitter met daarbij een emoticon van een clown. Het is een duidelijke verwijzing naar de kritiek die heel vaak te horen is als het gaat over de almacht van PSG in Frankrijk. Volgens de criticasters worden ze kampioen in een "boerencompetitie", ofwel een competitie waar het niveau erg laag ligt.

Maar na gisterenavond staan er nu twee Franse clubs in de halve finales van de Champions League: het PSG van Mbappé en Olympique Lyon. Ze treffen beide een Duits team. De Premier League-teams liggen er dan weer allemaal uit en die competitie wordt nochtans alom geprezen voor haar sterkte.