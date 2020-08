Verrassing: Mercedes domineert ook in de kwalificaties van de GP van Spanje

Mercedes liet zich dit seizoen nog geen enkele keer verrassen in de kwalificaties van een GP. Ook in Barcelona was er weinig te doen aan het duo Hamilton-Bottas.

Hamilton was uiteindelijk de snelste van de twee, goed voor zijn 92e pole position. Niemand doet beter.

Voor Ferrari werd het opnieuw een dag om snel te vergeten. Vettel, die nochtans een nieuw chassis kreeg, slaagde er opnieuw niet in om zich bij de beste 10 te scharen. Ploegmaat Leclerc werd 9e.