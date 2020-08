Vandenbempt: "Grote symboolwaarde dat allerbeste speler ter wereld dit moet meemaken"

"De totale déconfiture van het Barcelona van de voorbije 10 jaar"

Wat was voor Gert Verheyen het hoogtepunt van de match? "Het geheel, de volledige 90 minuten. Bayern stopt nooit. Ze spelen in de 70e minuut hetzelfde als in de 7e minuut. Het is jammer dat we dit niet live hebben kunnen zien in een vol stadion. Maar ik denk dat Barcelona nu wel blij was met deze formule. Anders gebeurt deze afstraffing twee keer."

"Maar je weet: als Duitsers beginnen, dan stoppen ze niet. Vraag dat ook maar aan Brazilië. Het historische karakter van dit soort uitslagen wordt bepaald door het podium waarop het gebeurd is. Die 1-7 was op een WK tegen het grote Brazilië. Nu 2-8 tegen een van de grootste voetbalinstituten van de wereld. Dit was voor mij de totale déconfiture van het Barcelona zoals we dat een decennium gekend hebben."

2-8, dat is een waanzinnige uitslag. Maar de nederlaag op zich kwam niet als een verrassing voor de twee commentatoren. "We hadden wel verwacht dat het verschil groot zou zijn. Barcelona werd nauwelijks een kans toegedicht, ook niet in de Spaanse pers", vertelt Peter Vandenbempt. "Ze waren al pessimistisch gestemd, maar we hebben toch 20 minuten iets anders gezien. Barcelona deed aanvankelijk wel mee. Het was een ander Barcelona dan tegen Napoli."

"Wat we gezien hebben van Bayern was totaalvoetbal"

"Wat we gezien hebben van Bayern München was totaalvoetbal", zegt Verheyen. "Die term kan je maar af en toe gebruiken, maar om de zoveel jaar is er een team dat zo goed speelt dat alles klopt en alles juist is. Dat is voetbal waar iedereen van droomt en zoals het zou moeten worden gespeeld. Die intensiteit, die precisie met die snelheid: fenomenaal. En dat zowel in balbezit als balverlies, alles was top."



"Op elke positie staat een topspeler. De links- of rechtsachter is bij sommige ploegen een zwakkere schakel, maar hier niet met Kimmich en Davies. Alleen op Boateng kan je misschien iets aanmerken. Je kan eigenlijk niets negatiefs vinden. Het enige wat je kan zeggen is dat het wel risicovol is, zeker in dat eerste kwartier. Hun verdedigende lijn staat op de middenlijn. Daar kan je wel eens op gepakt worden. Dat is inherent aan de manier waarop ze willen spelen met hoge pressing.

Vandenbempt deelt die mening. "Het was een demonstratie van wat nu misschien wel het beste elftal ter wereld is. Het zijn stuk voor stuk onversneden klasbakken, maar dit was vooral een overwinning van het collectief."

Is Bayern nu torenhoog favoriet om de Champions League te winnen? "Ik denk dat Manchester City er wel iets tegen kan beginnen. Bayern neemt veel risico met die hoge achterlijn en dat heeft Guardiola ook gezien. Manchester City is veel beter dan Barcelona en Kevin De Bruyne zal wel balletjes in de rug van die verdediging kunnen leggen. Dat kan alleen maar een fantastische wedstrijd worden."

Verheyen: "Ze hebben hun status nog eens onderstreept met dit resultaat, maar de volgende match begint weer met 0-0."