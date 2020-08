Thorup na 0 op 6 voor Gent: "We zoeken iets, maar vinden het niet"

"Speler met X-factor ontbreekt"

Thorup had tegen KV Kortrijk (1-2-nederlaag) op een reactie van zijn spelers gehoopt na de nederlaag bij STVV, maar die kwam er niet echt. "We hebben de bal heel veel gehad, maar de speler met de X-factor ontbrak. We zijn zoekende en vinden voorlopig niet."

"Op het einde heb ik heel wat offensieve spelers in het veld gegooid en was het een beetje op goed geluk voorzetten en corners trappen. De kwaliteit was er gewoon niet. We kregen wel een aantal kansen, maar scoren lukte niet."

De druk wordt nu weer wat groter. "Dat is de realiteit. We hebben een goed seizoen achter de rug en plots zijn we op zoek naar iets. De druk wordt wat groter en ik heb het gevoel dat het lastiger is voor de spelers dan ik had verwacht. Winnen zal vertrouwen geven, maar op dit moment zijn we op zoek naar iets en komt het niet."

"Twee wedstrijden na mekaar verliezen zorgt uiteraard voor druk, dat ga ik niet ontkennen. Ik ga me niet verstoppen of excuses verzinnen. Ik kan me enkel bezig houden met de voorbereiding van mijn team. Iemand anders beslist dan wel over mijn toekomst."