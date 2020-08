Remco Evenepoel afgevoerd naar ziekenhuis na ijzingwekkende val

Remco Evenepoel blonk in zijn vel bij de start van zijn eerste monument. De voorbije weken had hij zich nadrukkelijk in de favorietenrol genesteld, iets waar hij met veel verve mee omging.

Ook in de wedstrijd zelf liep alles perfect voor Evenepoel. Op de Muro di Sormano overleefde hij vlot de schifting. Samen met onder meer Nibali, Mollema en Fuglsang dook hij de afdaling in.

Maar op een brugje tuimelde Evenepoel over een muurtje, helemaal het ravijn in. Aanvankelijk was niet duidelijk wat er precies gebeurd was. Een fiets tegen een muurtje was een onheilspellende voorbode van de ijzingwekkende beelden die later volgden.

Een paar minuten werd het ergste gevreesd, maar daarna kwam het verlossende nieuws van de organisatie dat Evenepoel bij bewustzijn is. Het medische personeel kon hem op een veilige manier uit het ravijn halen en afvoeren naar het ziekenhuis.