Patrick Lefevere: "Remco zei zelfs nog: "Ik zou gewonnen hebben""

"We zijn voor de 2e keer in 10 dagen tijd door een klein gaatje gekropen", zegt manager Patrick Lefevere. "Als je live naar die salto kijkt, dan denk je meteen: wat nu? Voor hetzelfde geld lag hij nu ergens anders dan hier."

Het verdict valt uiteindelijk nog mee. "Hij heeft een breuk in het bekken, waar de kop van het dijbeen in de heup zit. Je hoeft niet naar school geweest te zijn om te begrijpen dat hij dan niet meer zal koersen dit seizoen."

"Het eerste wat Remco zei, was "sorry". Hij is natuurlijk een beetje in shock, dat is normaal. Maar al bij al gaat het goed. Hij gaat er op zijn Remco's mee om. "Ik zou gewonnen hebben", zei hij ook. Maar dat is nu niet belangrijk. Wel dat we er nu nog om kunnen lachen."

"Hij dacht er ook aan om zijn ouders gerust te stellen met de telefoon van de dokter en hij stond er ook op om een videoboodschap in te spreken voor zijn ploegmaats."

"Hij wordt nu nog onderzocht door een orthopeed en er wordt gekeken of hij geen bloedingen heeft. Hij heeft een bloeduitstorting in zijn long, maar dat is niet zo ernstig, dat moeten ze gewoon onder controle houden. Het is wel te gek om nu risico's te pakken om een halve dag eerder in België te zijn, dat verandert niets."