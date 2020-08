Ook de nummer 8 van de wereld reist niet af naar de US Open

Het regent afzeggingen voor de US Open, niet alleen bij de mannen maar zeker ook bij de vrouwen. Belinda Bencic is de laatste grote naam die geen zin heeft om tijdens de coronapandemie naar New York af te reizen.

"Het was een moeilijke beslissing, maar ik moet melden dat ik er niet zal bij zijn. Ik zal pas volgende maand in Rome weer in competitie treden", zegt de Zwitserse, de nummer 8 van de wereld.

De US Open gaan op 31 augustus van start.