Lawrence Visser promoveert naar op 1 na hoogste categorie van Europese refs

De Europese voetbalbond UEFA evalueert de Europese wedstrijden van zijn refs twee keer per seizoen, in juni en in december. WIe het goed doet, kan promoveren. Wie slecht presteert, kan degraderen.

Lawrence Visser heeft het alvast goed gedaan, want hij is gepromoveerd van categorie 2 naar categorie 1. Ter verduidelijking: de UEFA deelt de refs op in 4 categorieën: categorie elite, 1, 2 en 3.

Lawrence Visser floot op 9 augustus 2013 zijn eerste wedstrijd in het Belgische betaalde voetbal. Een jaar later maakte hij in 2014 zijn debuut als scheidsrechter in de Jupiler Pro League. In 2017 ontving hij zijn eerste FIFA-badge en werd hij dus internationaal scheidsrechter.

Na 18 maanden op de internationale lijst schoof de UEFA Lawrence Visser in 2019 door naar categorie 2. Nu promoveert hij voor het tweede jaar op rij, naar de wachtkamer van de elitgroep (top 25) die in aanmerking komt voor de Europese topwedstrijden.

Visser zal in september een match in de Nations League toegewezen krijgen. Hij is de eerste Belgische scheidsrechter sinds Sébastien Delferière die het tot de UEFA-categorie 1 schopt.