John Talbut, ex-speler en -coach van KV Mechelen, is overleden

John Talbut verdedigde - letterlijk en figuurlijk als verdediger - in de jaren 50 en 60 de kleuren van Burnley en West Bromwich. Met die laatste club veroverde hij de FA Cup, het hoogtepunt uit zijn carrière.

In zijn nadagen speelde hij nog 5 seizoenen voor KV Mechelen, waar hij na zijn loopbaan even ook het roer overnam als trainer. Niet veel later debuteerde ook zijn zoon Mark voor KV Mechelen. Talbut junior zou een uitgebreide carrière uitbouwen als speler en later ook als trainer (voornamelijk in de lagere klassen).