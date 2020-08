"Jan Vertonghen voelde in de onderhandelingen veel respect en vertrouwen bij Benfica"

"Jan voelt veel respect, waardering en vertrouwen. Hij kan bij Benfica nog drie jaar heel goed presteren en zich in de kijker blijven spelen van de Rode Duivels. Want hij heeft ook met de nationale ploeg nog veel ambitie."

"Toegegeven: Benfica was aanvankelijk niet Jans eerste optie, maar gaandeweg is Jan er steeds meer over beginnen na te denken. Uiteindelijk bleek alles te kloppen en vielen de puzzelstukjes in elkaar."

"Er waren contacten met Italiaanse clubs zoals Roma, Inter en vooral Napoli, waar het op een bepaald moment zeer concreet werd, maar voor Jan waren die 3 jaar contract zeer belangrijk, net als het feit dat hij voor trofeeën kan spelen, in de Champions League of toch zeker Europa League kan aantreden en het leven voor zijn vrouw en kinderen in Lissabon zeer aangenaam is."

"Benfica heeft het goed aangepakt om Jan te overtuigen, want er waren nog geïnteresseerde clubs. Benfica heeft van Jan een prioriteit gemaakt. Ze bieden hem stabiliteit en continuïteit, zeker met dat contract voor 3 jaar. In deze fase van Jans carrière is dat cruciaal."

"Het is allemaal vlot verlopen. Het contact met algemeen directeur Tiago Pinto en technich directeur Rui Costa van Benfica was enkele weken oud", zegt ex-voetballer Tom De Mul, de manager van Jan Vertonghen.

Gisteren stelde Benfica met gepaste trots Jan Vertonghen voor als zijn nieuwste aanwinst. De Rode Duivel was einde contract bij Tottenham en kiest voor een totaal nieuw avontuur in de Portugese competitie.

"Geen revanchegevoelens"

Na 8 jaar Tottenham liep het huwelijk tussen de Engelse club en Vertonghen spaak, nadat Vertonghen onder José Mourinho op de bank verzeild geraakt was.

"Maar Jan koestert geen revanchegevoelens. Hij heeft lang bij Tottenham gespeeld en houdt er enkel positieve herinneringen aan over", zegt Tom De Mul.

"De focus ligt volledig op Benfica en die is positief: zijn sportieve honger is zo groot dat hij weer écht voor titels en bekers kan spelen, zoals vroeger bij Ajax. Dat is bij Tottenham, hoewel dat ook een heel grote club is, toch minder gelukt. Trofeeën winnen en iets bereiken in Europa: dat zit in Jans hoofd."

Axel Witsel heeft een verleden bij Benfica. Witsel kon Vertonghen verhalen vertellen over de club en het leven in het aangename Lissabon.

De Mul: "Axel Witsel heeft er geen belang bij om Jan te overtuigen om voor Benfica te kiezen. Hij heeft louter vanuit zijn hart over de club gesproken en was zeer positief over Benfica. Dat heeft zeker een rol gespeeld in Jans keuze. Ook José Mourinho was tegenover Jan superpositief over Benfica..."