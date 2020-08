Van Avermaet: "Kilometers in Wallonië zullen van pas komen in de Tour"

"Het is altijd fijn om te koersen op eigen bodem, vooral voor een rittenkoers, want die opportuniteit krijg ik niet vaak tijdens een 'normaal' seizoen."

Op zeges jagen en trainen voor de Tour

Van Avermaet won al tweemaal het eindklassement en pakte al vijf ritzeges in de Ronde van Wallonië. Sindsdien reed hij telkens de Tour, maar door de nieuwe kalender is hij er dus wel terug bij.



"Ik hoop opnieuw wat fijne herinneringen toe te voegen", zegt Van Avermaet. "We starten hier met een sterk team, maar ik besef tegelijkertijd dat het deelnemersveld ook sterk is, zoals dat het geval was in alle wedstrijden sinds de herstart van het seizoen."



"Ik zou graag een goed resultaat neerzetten en uiteraard, het spreekt voor zich dat de koerskilometers die ik hier opdoe goed van pas zullen komen in de Tour de France."