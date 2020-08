Stijn Wuytens: "Vorig jaar op Old Trafford, nu tegen Seraing. Dat is aanpassen"

Na zeven jaar in Nederland keert Stijn Wuytens terug naar België, bij Lommel. Met een spannende titelrace met AZ en enkele Europa League-duels in de benen, zullen uitstapjes naar Seraing of Deinze raar aanvoelen. "Het wordt aanpassen", zegt de verdediger.

De laatste 4 seizoenen speelde Wuytens voor AZ. Afgelopen seizoen streed hij zelfs tegen Ajax voor de titel, maar de coronacrisis strooide roet in het eten. Wuytens besloot dan maar om Nederland weer in te ruilen voor België. Hij gaat in 1B aan de slag bij Lommel. "Ik had twee jaar kunnen verlengen bij AZ", zegt Wuytens. "Maar het plaatje in Lommel klopte veel beter. Een contract voor vijf jaar vlak bij huis (Eksel), en door de inbreng van de City Group zijn er mogelijkheden om snel naar 1A te gaan. Op langere termijn kan ik misschien hier in de jeugdwerking een job te krijgen." "Vorig jaar speelde ik nog in de Europa League op Old Trafford en nu worden het verplaatsingen naar Seraing en Deinze. Dat wordt wel een beetje aanpassen."

"Lommel doet dit jaar zeker mee voor promotie."

Wuytens hoopt zijn avontuur in 1B snel om te toveren in een avontuur in 1A. "Dat is zeker de doelstelling", zegt de verdediger. "Met een club die rechtstreeks promoveert en een andere die barrages mag spelen, zijn er grote mogelijkheden om nu al naar 1A te gaan." "Onze ploeg is zeker sterk genoeg. En de "City Group" heeft ons verzekerd dat er nog aanwinsten zullen bijkomen. Je ziet aan alles dat City hier zijn invloed laat gelden. De trainer, spelers, voedingsconsulenten, kine's, noem maar op. " "Ze willen ook investeren in het jeugdcomplex om op termijn RC Genk een beetje te kietelen", vult Walter Vromans aan, sinds kort teammanager bij Lommel SK.

"Belgisch voetbal? Ik dacht: waar ben ik hier terecht gekomen? Stijn Wuytens

Wuytens wist lang niet in welke competitie hij zou terechtkomen. Hij volgde de chaotische afwikkeling van de competitie met groeiende verbazing. " Dan hebben ze het in Nederland toch properder en vooral duidelijker afgewerkt, zegt Wuytens. Hier bleef het maar duren en regende het rechtszaken, vreemd dat dit allemaal kon."

"Nergens in de wereld vind je zoiets als 1B"

"1B moet zowat de vreemdste competitie ter wereld zijn", gaat Wuytens verder. "8 ploegen, met dan nog een beloftenploeg ertussen. De kwaliteit van de reeks kan ik echt niet inschatten, maar ik heb me laten vertellen dat Westerlo en Union wel goeie ploegen zijn. En de beloften van Club Brugge doen ook mee; dat klinkt wel gek natuurlijk."