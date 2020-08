Sidney Appelboom over Roos Vanotterdijk (15): "Generatietalent dat zelden voorkomt"

De 15-jarige zwemster Roos Vanotterdijk heeft indruk gemaakt op de Hengelo Long Course Challenge. Niet in het minst op Sidney Appelboom. Toptalent Vanotterdijk zwom de 100m vlinderslag in 58"30. "Dat is al wereldniveau, volgens mijn research is slechts één meisje ooit sneller geweest op die leeftijd", zegt Appelboom.

Mooie prestaties van jonge Belgische zwemsters de voorbije dagen. Zowel Valentine Dumont (20) als Jade Smits (19) verbeterden Belgische records. Maar voor Sidney Appelboom kwam dé prestatie van de amper 15-jarige Roos Vanotterdijk met een tijd van 58"30 op de 100m vlinderslag. Ze klopte daarbij ook Ranomi Kromowidjojo. "Ik heb even wat research gedaan naar de tijd van Roos en ik kan maar één meisje vinden dat op die leeftijd ooit sneller was", zegt Appelboom, zwemcommentator bij Sporza. "Dat was Mary T. Meagher in de jaren 80 en dat was toen een wereldfenomeen."

"Ik noem Roos een generatietalent dat je misschien maar 1 keer per 10 jaar tegenkomt. We hebben Fred Deburghgraeve en Pieter Timmers gehad. Ze zit ook bij dezelfde coaches." "Na nog geen jaar trainen onder de vleugels van Ronald Gaastra heeft ze een gigantische stap gezet en er is nog groeimarge. Haar omkadering is top, dat maakt me lyrisch en dan mag je een beetje durven dromen."

"Roos is natuurlijk nog heel jong, maar we mogen toch hopen. Nog niet meteen op medailles, maar dit is wel al wereldniveau. Bij de meisjes zegt het al veel om zulke prestaties op jonge leeftijd neer te zetten, dat betekent echt wel dat er toekomst in zit. Bij jongens is dat anders, omdat kracht een grotere rol speelt."

Wat maakt Vanotterdijk zo goed? "Vooral haar versnelling na 75m was echt klasse. Versnellen is echt heel moeilijk op de vlinderslag, dus dat was indrukwekkend. Daarnaast is Roos technisch bijzonder sterk, aan kracht kan ze nog wat bijwinnen." "Er staat vooral ook een goed hoofd op. Je moet het lef maar hebben om een grote naam als Ranomi Kromowidjojo te kloppen. Oké, Kromo stond waarschijnlijk niet aan de start om toptijden te zwemmen, maar je moet het toch maar doen." Durft Appelboom voorspellingen te doen over de toekomst van Vanotterdijk? "Zeker. Ik denk dat ze een lage 56" moet kunnen zwemmen en dan haal je finales op alle grote kampioenschappen. Vooral op de Spelen in Parijs van 2024 kan zij iets gaan betekenen." "Ze heeft nu ook de limiet gezwommen voor het EK in 2021. Dat gaat een eerste leuke test worden. Dan moet je eerlijk zijn: ze gaat daar gewoon de finale zwemmen. Dat mag en moet eigenlijk ook het doel zijn."

"Het is positief dat we die jonge zwemsters als Jade Smits (rugslag), Valentine Dumont (vrije slag) en Roos Vanotterdijk (vlinderslag) met verschillende zwemslagen hebben", vindt Appelboom. "Dat is een lichtpuntje." "Misschien is een 4x100m wisselslag-ploeg met Fanny Lecluyse en Kimberly Buys wel een optie om mee naar de Spelen te gaan, wie weet voor een finale. Dat zijn leuke en motiverende vooruitzichten."