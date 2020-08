Portland verovert ticket voor "play-off voor de play-offs" na thriller

Portland is als nummer 8 in het Westen nu zeker van de play-offs vóór de play-offs, de zogenoemde play-ins. Tegenstander worden hiervoor de Memphis Grizzlies. Als Portland zaterdag Memphis verslaat, mag het naar de echte play-offs. Als het verliest, is er zondag een rematch. De winnaar hiervan stoot door.

Een gezondheidswandeling was het trouwens allerminst tegen de Brooklyn Nets. In de laatste minuut waren de Nets tot op 1 punt genaderd, maar de Trail Blazers slaagden erin die kloof tot op het einde te houden: 134-133.

Lillard met een achteloze driepunter vanaf de middenlijn

Reeks van San Antonio komt tot een einde

De overwinning van Portland betekent ook dat de San Antonio Spurs de play-offs niet halen. Dat is voor het eerst in 23 jaar. Coach Gregg Popovich was er al die tijd bij, maar toen de journalisten hem erop wijsdendat de reeks is afgebroken, gebaarde hij aanvankelijk van krommenaas. "Over welke reeks hebben jullie het?"