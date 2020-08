Opnieuw winst voor Allemand in WNBA, Meesseman blijft verliezen

Julie Allemand heeft met haar team Indiana Fever een vierde seizoenszege behaald. Allemand en co haalden het in de IMG Academy in Bradenton (Florida) van New York Liberty met 86-79. Allemand was tegen New York goed voor dertien punten, vijf assists en vier rebounds op 33 speelminuten.

Titelverdediger Washington Mystics en Emma Meesseman leden afgelopen nacht al een zesde nederlaag op rij tegen Los Angeles Sparks (81-64). Meesseman lukte voor haar team twaalf punten, elf rebounds en vijf assists in 34 minuten.

In de stand staat Indiana op de zevende plaats met vier zeges tegen vijf nederlagen. Dat is een plaats hoger dan Washington, dat volgt met drie overwinningen en zes verliesmatchen. Seattle (8 zeges tegen 1 nederlaag) staat momenteel aan kop.