Leermeester Tuchel treft leerling Nagelsmann in halve finale CL

Van collega's bij Augsburg II tot concurrenten in de Champions League

Nagelsmann zette een punt achter zijn spelerscarrière, had even de buik vol van het voetbal en richtte zich op zijn andere interesse: economie. Tot hij een bericht kreeg van zijn coach bij Augsburg II: Thomas Tuchel.

In 2008 kwam een jonge Julian Nagelsmann uit voor het reserveteam van Augsburg. Als verdediger bij Augsburg II droomde hij van een carrière als profvoetballer, maar een zware knieblessure gooide roet in het eten.

Tuchel geloofde in Nagelsmann en wierf hem aan als scout. Hij nam de toen amper 21-jarige Nagelsmann onder zijn vleugels en spoorde hem aan om jeugdtrainer te worden bij de Beierse club. Zo geschiedde.

Nagelsmann was net als zijn mentor Tuchel vertrokken als voetbalcoach en bouwde vanaf dan aan zijn eigen parcours. In 2010 kwam hij bij Hoffenheim terecht, waar hij na jaren in de wachtkamer in 2016 het eerste elftal onder zijn hoede kreeg. In 2019 volgde de overstap naar het ambitieuze RB Leipzig.



Tuchel kende op zijn beurt de finale doorbraak in 2009, toen hij bij Mainz terechtkwam. Na vijf seizoenen bij de club werd hij in 2015 de opvolger van Jürgen Klopp bij Dortmund. Hij leidde vervolgens de Schwarz-Gelben naar bekerwinst en twee topdrienoteringen in de competitie. In 2018 kwam uiteindelijk PSG aankloppen.