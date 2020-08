Final 8 van Euro Hockey League in oktober geschrapt

De laatste acht deelnemende teams zouden initieel tijdens het paasweekend strijden om de titel, maar de Final 8 werd uitgesteld vanwege het coronavirus. De EHL had gehoopt om de Final 8 te organiseren van 14-18 oktober in Amsterdam, maar dat blijkt door de coronacrisis finaal niet mogelijk.

"Het is met pijn in het hart dat we deze beslissing nemen. We hoopten de Europese hockeygemeenschap te kunnen samen brengen om onze sport te vieren in de belangrijkste clubcompetitie van de wereld in het hockey", luidt het.

"We stellen vast dat de landen van de verschillende clubs hun eigen verschillende reisadviezen hebben, wat het moeilijk maakt voor de EHL en de clubs om zich te organiseren in lijn met de overheidsvoorschriften. Niet alle clubs zouden kunnen afreizen naar Amsterdam, iets wat we ten alle kosten wilden vermijden."