Dennis Goossens, specialist aan de ringen, zet punt achter turncarrière

Dennis Goossens begon in 2011 aan zijn topsportcarrière in Gent. Zijn hoogtepunt volgde in 2016 op de Olympische Spelen in Rio. De toen 22-jarige gymnast was de eerste Belgische man die zich voor een olympische finale met de acht beste toestelspecialisten wist te plaatsen. Hij sloot zijn olympisch avontuur af op de 8e plek.

In 2017 en 2018 haalde Goossens nog de toestelfinales op de World Cups in Doha en op het EK in Glasgow. Op het WK in Doha pakte hij met het Belgische mannenteam de 19e plaats. Individueel miste hij toen maar net de toestelfinale aan de ringen.

Na 20 jaar in de turnzaal gaat Goossens op zoek naar een nieuwe uitdaging. "Jarenlang zette Dennis zich in voor zijn individuele carrière en het Belgische jongensteam. Bedankt Dennis, we hebben genoten van je vele mooie turnjaren!", schrijft de Gymfed.

"We hopen jou nog eens op onze activiteiten te ontmoeten want voor het jongensturnen ben je het icoon voor vele jonge gymnasten."