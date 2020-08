Cercle snoept technisch directeur weg bij Mexicaanse recordkampioen

Aviña Ibarrola was in Mexico als 'Director of Football Development and Player Recruitment' verantwoordelijk voor het structureren van de sportieve gang van zaken voor de A-kern van topploeg Club América.

Nu mag hij bij Cercle Brugge de sportieve lijnen uittekenen. “Ik ben enorm opgetogen én dankbaar om deel te kunnen worden van zo’n ambitieus project", zegt de Mexicaan.

"Het zal belangrijk zijn om vanaf het begin een goede basis op te bouwen om zo onze doelstellingen te kunnen bereiken. Ik kijk er naar uit om met Cercle Brugge te groeien en me hiervoor te geven.”