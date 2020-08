Bondscoach Sarina Wiegman verruilt Nederlandse voor Engelse vrouwen

Wiegman (50) stapte in 2014 over van ADO Den Haag naar de Nederlandse bond. Na 2,5 jaar als assistent-bondscoach kreeg ze in 2017 de touwtjes in handen bij Oranje.

Wiegman loodste de Nederlandse vrouwen in eigen land meteen naar de Europese titel. Vorig jaar leidde ze haar ploeg ook naar de finale van het WK, waarin de VS met 2-0 te sterk waren. Oranje kaapte ook voor het eerst een ticket voor de Olympische Spelen weg.

Na de uitgestelde Spelen van Tokio in 2021 stapt Wiegman over naar de Engelse bond: ze tekent een contract voor vier jaar. Het EK in Engeland in 2022 zal het eerste grote toernooi worden van Wiegman met de Engelsen.

Wiegman zegt "blij en vereerd" te zijn met de kans die ze krijgt. "Engeland is de bakermat van het voetbal en de nationale bond van het land heeft heel veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Het is geweldig dat ik hier mag werken."