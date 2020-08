Beluister vanaf 20 augustus "Fichebak", de nieuwe podcast van Sporza

Laat je meenemen op een ontdekkingstocht in de sportwereld

Fichebak is een podcast die elke aflevering in de wereld van één sportterm duikt. Pitstop, penalty, duivenkot of kermiskoers, het kan allemaal aan bod komen.



Joris Brys en Astrid Demeure gaan op zoek naar de strafste sportverhalen en de beste analyses. Ze praten met experten, met topsporters en met fans. Ze nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld, maar ook ver daarbuiten.



Vijf weken lang, elke donderdag, publiceren we een nieuwe aflevering. Donderdag 20 augustus trappen we af met 'Wingback', vanaf donderdag te beluisteren op je favoriete podcastplatform.