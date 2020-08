Barcelona gaat door het stof: "De bodem is bereikt. Er is nood aan verandering"

Verdediger Gerard Piqué speelde geen verstoppertje na het laatste fluitsignaal. "Het was een vreselijke wedstrijd. Ik schaam me zo diep. Dit is zo pijnlijk, maar hopelijk dient het ergens voor."

"We moeten met z'n allen nadenken. Deze club heeft nood aan verandering. We moeten niet spreken over spelers of coaches, de club moet in alle geledingen veranderen."

"Niemand is onaantastbaar. Ikzelf ook niet. Er is nood aan vers bloed. Als het moet, dan ben ik de eerste die vertrekt."

"We hebben de bodem bereikt. We moeten nu kijken naar wat de beste oplossing is voor Barcelona."

Voor T1 Quique Setién lijkt een exit onvermijdelijk. "Dit komt zo hard aan. De einduitslag is misschien wat overdreven, maar Bayern München verdiende wel heel veel doelpunten. Ze waren zo doeltreffend", reageerde de coach.

"We zijn enorm gefrustreerd en er moeten beslissingen voor de toekomst genomen worden. Barcelona is zo'n grote club. Zo'n nederlaag veroorzaakt veel schade en er moet iets veranderen, zeker en vast."

"Iedereen vraagt zich nu af of ik hier nog kan blijven. Dat hangt niet van mij af. Er moet nagedacht worden. Deze nederlaag is zo vernederend."