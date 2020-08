Acteur en diehard fan Peter Thyssen: "Waasland-Beveren zal nog verbazen"

Voor elke vaderlandse speeldag laten we niet alleen coaches, spelers en analisten aan het woord, ook bekende voetbalsupporters mogen hun visie delen met de wereld. Waasland-Beveren ontvangt vanavond Standard, een affiche waar acteur Peter Thyssen (ex-Samson en De zonen van Van As) naar uitkijkt. "Onze nieuwe trainer is een beest."

De liefde van acteur Peter Thyssen voor Beveren gaat terug naar zijn kinderjaren. "Toen ik 6 jaar was, nam mijn buurman me mee naar een match van toen nog SK Beveren-Waas. Ik was meteen verkocht. Daarna ging ik naar elke thuismatch. Je krijgt een sjaal en je bent vertrokken. Dat is dan onvoorwaardelijk", vertelt Thyssen. Die liefde werd de voorbije jaren en maanden wel flink op de proef gesteld. "Het leek 1B te worden, maar 1A was fantastisch nieuws. Dat was een serieuze ontlading. En dan wonnen we op de 1e speeldag meteen met 1-3 bij Kortrijk." "Niemand had dat verwacht, hoewel de club er een goed oog in had. Ik sprak met veel mensen die er al een tijdje zijn en zij zeggen dat trainer Nicky Hayen het onwaarschijnlijk straf aanpakt." "De spelers staan fysiek veel sterker dan de vorige seizoenen. Iedereen heeft zijn kans gekregen om in de ploeg te geraken en zij die spelen, doen het goed. Kijk maar naar doelpuntenmaker Daan Heymans. Hij ontpopt zich tot een Beveren-boy."

"Er wordt gegrapt: naar de Champions League als competitie nu stopt"

De Beverse zege op de openingsspeeldag had een stevig Belgisch randje. "Dat staat ook een beetje in de vlag van dit nieuwe Beveren: jong en Belgisch talent moet een kans krijgen. Op speeldag 1 stonden 7 Belgen aan de aftrap", weet Peter Thyssen. "We kwamen meteen aan de leiding en dan wordt er wel gegrapt dat we rechtstreeks naar de Champions League mogen als de competitie zou worden stilgelegd. We moeten uiteraard nuchter blijven, maar we zullen nog verbazen", gelooft de acteur. "Het zal niet elke wedstrijd zijn, maar de spirit en vechtlust zijn terug. Die ontbraken een beetje." "We hebben onder Philippe Clement een opflakkering gehad, maar ook deze Nicky Hayen is een beest, hé. Hij is zo met zijn job bezig en hij mikt ontzettend hoog."

"Ik zie ons op de 10e plaats eindigen"

Vanavond komt Standard over de vloer. "We moeten gewoon ons spel spelen, want je maakt altijd een kans. We hebben absoluut geen schrik van hen. Standard heeft intrinsiek meer kwaliteit, maar we kunnen blijven verrassen." "Niemand had verwacht dat KV Mechelen meteen zo goed zou presteren na zijn promotie uit 1B. Wij zouden hetzelfde verhaal kunnen schrijven." "En er zal nog versterking komen. Kijk maar naar wie nog moet vertrekken bij de grote clubs. We zullen hier en daar wel zo'n speler oppikken. En dan denk ik dat we op de 10e plaats zullen eindigen."

Peter Thyssen en zijn zoon Louis, acteur in de Ketnetreeks Nachtwacht.