"Of Remco Evenepoel kan verliezen? Nuchter genoeg om te beseffen dat die dag komt"

"Als hij aanvoelt dat dit het moment is, dan kunnen we wel 20 keer zeggen dat hij moet stoppen, maar als hij de benen heeft, dan zal hij blijven trappen."

"Wij hebben meestal het laatste woord, al loopt het bijna altijd gelijkaardig met wat hij in zijn hoofd heeft. Daar wordt niet moeilijk over gedaan."

Hoe oogt het tactische plaatje bij Deceuninck-Quick Step? "We overleggen altijd eerst met de leider: wij zien het als ploegleiding zo, hij misschien anders. Dan proberen we tot een consensus te komen."

"Onze renners hebben bewezen dat hun conditie goed is en Remco Evenepoel heeft het parcours twee keer verkend. Hij wilde vooral de afdalingen goed in zijn hoofd hebben. We denken dat hij er klaar voor is."

"Iedereen is er klaar voor", vertelde ploegleider Geert Van Bondt (Deceuninck-Quick Step) aan de vooravond van de Ronde van Lombardije aan onze reporter in Italië.

"De dag waarop hij geklopt zal worden, zal altijd komen"

Het lijkt wel alsof alleen Remco Evenepoel op de startlijst staat. "Er zijn ook nog belangrijke renners zoals Vincenzo Nibali en Richard Carapaz. We starten zeker niet als favoriet", zegt ploegleider Geert Van Bondt.

"Of hij kan verliezen? Natuurlijk, dat kan altijd. Hij staat niet alleen aan de start. En dit is zijn eerste Lombardije, ook voor ploegmaats zoals Andrea Bagioli en Joao Almeida. Je kunt niet op voorhand zeggen dat hij zal winnen."

Lombardije wordt ook het eerste monument uit de carrière van Evenepoel. "Ja, maar voor Remco zijn veel koersen de eerste keer. Het zal een beleving zijn. Hij heeft de topconditie en hij kent het parcours. Hij weet dat zijn ploegmaats goed zijn. Dan liggen je kaarten beter."

"Maar de dag dat hij geklopt wordt, zal altijd komen", weet Van Bondt. "Ook Remco is nuchter genoeg om zulke zaken te beseffen."

"Wij staan aan de start met het idee om te winnen, zoals bij elke koers. We hebben een plan in ons hoofd en dan is het aan Remco om dat tot een goed einde te brengen."

De omstandigheden moeten hem alvast liggen. "Hij houdt van de warmte en het wordt toch 30 graden. Dat is in zijn voordeel. Het wordt een andere Lombardije dan in oktober. De voorbereiding was ideaal en de kaarten liggen goed. Maar je hebt ook altijd meeval nodig."