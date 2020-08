"Nu kan Stoffel Vandoorne alleen voor hoogst haalbare racen: de wereldtitel"

"Als je hem dat in november verteld zou hebben, zou Vandoorne vol ongeloof gereageerd hebben", vertelt Smith, die voor de autosportwebsite The Race de Formule E volgt .

Het is meer geworden: in de openingsraces parkeerde hij zijn elektrische Mercedes 2x op de 3e plaats, donderdag beëindigde hij het seizoen als racewinnaar én als nummer 2 in het kampioenschap.

Sam Smith volgt het Formule E-kampioenschap van in het prille begin. Toen we hem in november spraken, net voor de start van seizoen 6, zag hij Stoffel Vandoorne enkele keren op het podium eindigen.

"In Formule E zal Mercedes niet domineren"

De uitschieter in Berlijn stond gelijk aan een eerste plaats voor Stoffel Vandoorne en een tweede plaats voor zijn ploegmaat Nyck de Vries. In de Formule 1 is dat vaste prik voor Mercedes, in de Formule E nog niet.



Sam Smith: "Dat wordt ook veel moeilijker. Mercedes zal de Formule E niet domineren, omdat het budgetplafond veel lager ligt: ongeveer een achtste van dat in de Formule 1."



"Bovendien heb je in de Formule E een heel ander kwalificatiesysteem. De toppers moeten er vaak als eerste het circuit op. Geen sinecure, want dan is de omloop nog niet op temperatuur en dat maakt een wezenlijk verschil."



"Daarom zag je Vandoorne woensdag achteraan startten, terwijl hij gisteren vanaf de pole mocht vertrekken."



"Je heb voor- en tegenstanders, maar de aparte kwalificatieformule draagt alleszins bij tot heel wat inhaalmanoeuvres en een uitgebreid palet aan racewinnaars, in tegenstelling tot in de Formule 1."