Verovert Tom Boonen de wielerwereld met een nieuw schakelsysteem?

Classified Cycling, een technologiebedrijf uit Turnhout, heeft een nieuw schakelsystyeem voor (koers)fietsen voorgesteld. Ex-wereldkampioen Tom Boonen is een van de investeerders. "Met dit systeem had ik de Ronde misschien ook gewonnen in 2017", denkt hij.

Virtueel versnellingsapparaat

Het nieuwe schakelsysteem maakt een einde aan aan de klassieke voorderailleur van fietsen. Dankzij een elektro-mechanisch systeem in de naaf van het achterwiel heb je met één kettingblad vooraan en elf tandwielen achteraan toch 22 versnellingen. Het schakelen gebeurt in een fractie van een seconde en zelfs onder een grote belasting. De voorderailleur bestaat in feite virtueel. Het "versnellingsbakje" in de wielnaaf wordt draadloos geactiveerd.

Let op het elektro-mechanisch systeem in de naaf van het achterwiel.

"Had nooit voet aan de grond moeten zetten"

We herinneren ons de beelden nog uit de Ronde van Vlaanderen 2017: Tom Boonen die aan de voet van zijn Taaienberg molenwiekend te voet staat omdat zijn ketting blokkeert tussen de twee tandwielen vooraan. Dat tafereel zou met dit nieuwe systeem definitief worden uitgesloten. Tom Boonen: "Hiermee had ik nooit voet aan de grond moeten zetten en had ik misschien mijn 4e Ronde van Vlaanderen gewonnen." "Deze technologie is enorm vernieuwend. We verwachten een definitieve doorbraak in 2021, misschien zelfs al in het profpeloton."

Ik wou dat ik dit al tijdens mijn carrière had gehad. Tom Boonen

VIDEO: Mechanische pech voor Tom Boonen in de Ronde

In zijn laatste Ronde van Vlaanderen loopt het mis voor Tom Boonen op de Taaienberg. Zijn ketting zit vast tussen twee tandwielen. Tot overmaat van ramp gebeurde net hetzelfde met zijn reservefiets.

Belgisch bedrijf met achtergrond uit de automobielsector

Het bedrijf achter dit nieuwe systeem heet Classified Cycling, een Belgische start-up uit Turnhout. Aan de wieg staan een aantal Belgische en Nederlandse ingenieurs en experts in transmissiesystemen. CEO Mathias Plouvier: "We hebben allemaal een achtergrond uit de automotivesector. We hebben nagedacht hoe we technologie uit de autowereld kunnen implementeren naar een koersfiets. Met dit systeem als gevolg waarmee we denken een groot verschil te kunnen maken."

Zo ziet het systeem er binnenin uit.

Hoe opboksen tegen wereldspelers?

In de fietsenindustrie is het Japanse Shimano een dominante wereldspeler. Hoe zal Classified zich kunnen verhouden tot Shimano? Bestaat de kans snel opgepeuzeld te worden? Tom Boonen: "We hebben al een aantal zeer goede contacten met fietsenproducenten. Ik heb zeer goede hoop dat zij door dit product snel overtuigd zullen geraken." "Ik ga ook een aantal profs, ik noem geen namen, laten testen. De reclame zal dan wel snel volgen. Via fietsfabrikanten zal dit systeem z'n weg wel vinden."

Ik ga een aantal profs laten testen. Ik heb zeer goede hoop dat zij door dit product snel overtuigd zullen geraken. Tom Boonen

Het (beperkte) oordeel van onze man: "Mentaal enorm voordeel"

Sporzawielerverslaggever Christophe Vandegoor kon zelf even met dit systeem rijden, op een parking weliswaar dus zeker niet in ideale omstandigheden. "Het is even wennen want het voelt nog altijd zo aan alsof je twee tandwielen vooraan hebt, maar ze zijn er niet. Dat vergt even een andere denkwijze", vertelt hij. "Ik heb niet geschakeld onder zware druk noch met hoge wattages, maar ik merkte meteen hoe snel en betrouwbaar het schakelen verliep. Mentaal een enorm voordeel alvast."